Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости в Петербурге отгремел салют. Красочное шоу стало прекрасным завершением праздничного дня.
Всего было сделано 30 выстрелов, каждый из которых был посвящен Героям Советского Союза и России. Праздничные залпы дополнили полторы тысячи разноцветных фейерверков.
Видео: Телеканал «Санкт-Петербург», ВК.
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