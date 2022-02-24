Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Автор: Гузель Галимова
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В День защитника Отечества, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости в Петербурге отгремел салют. Красочное шоу стало прекрасным завершением праздничного дня.

Всего было сделано 30 выстрелов, каждый из которых был посвящен Героям Советского Союза и России. Праздничные залпы дополнили полторы тысячи разноцветных фейерверков.

Видео: Телеканал «Санкт-Петербург», ВК.
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Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества салют, Петропавловская крепость, Петербург, День защитника Отечества
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