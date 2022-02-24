Фотограф подкараулил краснокнижную оляпку во время «подводной охоты» в Выборгском районе — видео

Автор: Гузель Галимова
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Накануне, 23 февраля, в Выборгском районе Ленобласти была замечена оляпка. Маленькая птичка занесена в Красную книгу региона.

Фотограф Ирина Калашникова отметила, что оляпка живет на бурных реках и даже в самые суровые морозы продолжает охотиться на насекомых и личинок в воде.

«Оказалось, оляпки — очень шабутные птицы, ни секунды спокойно не сидят», — рассказал фотограф.

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24.02.2022 59
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