Фотограф подкараулил краснокнижную оляпку во время «подводной охоты» в Выборгском районе — видео

Накануне, 23 февраля, в Выборгском районе Ленобласти была замечена оляпка. Маленькая птичка занесена в Красную книгу региона.

Фотограф Ирина Калашникова отметила, что оляпка живет на бурных реках и даже в самые суровые морозы продолжает охотиться на насекомых и личинок в воде.

«Оказалось, оляпки — очень шабутные птицы, ни секунды спокойно не сидят», — рассказал фотограф