Фотограф подкараулил краснокнижную оляпку во время «подводной охоты» в Выборгском районе — видео

Накануне, 23 февраля, в Выборгском районе Ленобласти была замечена оляпка. Маленькая птичка занесена в Красную книгу региона.
Фотограф Ирина Калашникова отметила, что оляпка живет на бурных реках и даже в самые суровые морозы продолжает охотиться на насекомых и личинок в воде.
«Оказалось, оляпки — очень шабутные птицы, ни секунды спокойно не сидят», — рассказал фотограф.
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