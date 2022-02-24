Президент Украины Зеленский объявил военное положение на Украине

Автор: Александр Селиванов
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Это произошло после сообщения о начале спецоперации в Донбассе, которое сделал президент России Владимир Путин.

В своем обращении к народу Владимир Зеленский проинформировал, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре, а также по пограничникам. Также, по его словам, во многих городах слышны взрывы.

— Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку, — отчитался Зеленский.

Глава Украины также подчеркнул, что в данный момент работает весь сектор национальной безопасности и обороны: «… Мы готовы ко всему и всех победим».

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24.02.2022 46
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