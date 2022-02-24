Комздрав Ленобласти: в регионе наблюдается уменьшение количества людей на стационарном лечении

Большинство граждан поправляется.
По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, около 30-40 людей в регионе постоянно находятся на ИВЛ.
Председатель заявил, что в ближайшее время возобновится плановая медпомощь для детей, также скоро могут вернуть профосмотры и диспансеризации для взрослого населения.
— Что касается плановой медпомощи, то это зависит от того, как будет складываться ситуация в ближайшие дни, — отметил Вылегжанин.
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