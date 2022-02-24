В России подорожает проезд по платным дорогам

С 25 февраля изменится стоимость проезда по платным дорогам «Автодора».

Так, цена за проезд по платным участкам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6–6,9%. Путь по 915 км М-4 для владельцев легковушек подорожает на 145–160 рублей, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

По трассе М-3 «Украина» проезд подорожает на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, то есть суммарно на 15-20 руб. при проезде всего участка протяженностью 70 км.

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По дороге М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км цена проезда вырастет на 30 рублей. Проезд от Петербурга до Твери — на 140-150 рублей, от Солнечногорска до Петербурга — на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Также вырастет цена за проезд по всему платному участку ЦКАД от М-10 «Россия» до деревни Лисинцево на 135 рублей, а на коротких маршрутах — 5-15 руб.

Ранее ivbg.ru сообщал, что впервые за семь лет значительно подорожал транспондер на ЗСД.