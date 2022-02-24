К 2023 году в Ленобласти не останется ни одного лифта старше 25 лет

В 2022 году в регионе заменят последние 60 лифтов старше 25 лет.

«Всего в планах на 2022 год — 60 лифтов в 34 зданиях. Из них 27 лифтов в 18 многоквартирных домах уже заменены, по остальным объявлены аукционы либо ведется заключение договоров», ― пояснил управляющий Фондом капремонта многоквартирных домов Ленобласти Андрей Воропаев.

Как рассказали в ведомстве, с 2017 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Ленобласти уже заменено 1055 лифтов в 403 домах.

Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.