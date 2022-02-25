Вильфанд: россиян ожидают аномально теплые пять дней

На всей территории России в ближайшие пять дней ожидается аномально теплая погода, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в европейской части России температуры воздуха днем будут более чем на 4-5 градусов выше нормы, в Западной Сибири и Красноярском крае – на 8 градусов, а на Чукотке — полуострове температура будет выше нормы сразу на 12-16 градусов.

Сегодня, 25 февраля, в Ленобласти воздух прогреется до +5°C.