Британские самолеты больше не смогут попасть в Россию

Россия запрещает прилет или транзит самолетов связанных с этой страной.

По информации Росавиации, самолеты связанные с Великобританией или зарегистрированных в ней, больше не смогут попасть в российские аэропорты.

Это создаст определенные трудности для любителей английского туризма или россиян живущих в Британии. Туристам и жителям России придется выбирать другие авиакомпании.