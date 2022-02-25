Британские самолеты больше не смогут попасть в Россию

Россия запрещает прилет или транзит самолетов связанных с этой страной.
По информации Росавиации, самолеты связанные с Великобританией или зарегистрированных в ней, больше не смогут попасть в российские аэропорты.
Это создаст определенные трудности для любителей английского туризма или россиян живущих в Британии. Туристам и жителям России придется выбирать другие авиакомпании.
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