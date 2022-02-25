Brainstorm перенес российский тур на неопределенный срок

В том числе отменены концерты в Санкт-Петербурге.

Латвийская рок-группа Brainstorm перенесла концертное турне по России, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

Гастроли перенесены на неопределенный срок. Новые даты объявят позднее, купленные билеты будут действительны.

— Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm «Год без календаря», включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве. Увы, обстоятельства сильнее нас, — написали музыканты.

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Перенесены концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Калининграде.