Совесть или кошелек: артисты не знают какую сторону конфликта выбрать

Многолетнее молчание деятелей культуры о происходящем в Донбассе в одночасье сменилось громкими призывами к миру и осуждением действия России.

Очень удобная позиция

Риторика российских артистов с украинскими корнями о Майдане на Украине в 2014 году была наполнена одобрением. Они считали, что это революция, которая изменит жизнь украинцев в лучшую сторону, закрывая глаза на жестокость зачинщиков переворота. Ими в данном случае выступил Запад, который отдал страну на растерзание неофашистов, поскольку избранное правительство не пошло по курсу Запада.

Несколько месяцев назад главный редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков, выступал на Первом канале и сказал следующее:

«Не народ Украины решает, кто будет ее президентом. А 2% нацистов на Майдане. А этими нациками руководят спецслужбы Америки. Чтобы Зеленского избрали вновь, он именно у них — у нацистов и ЦРУшников – просит помощи, а не у своего народа!»

Однако и этого российская интеллигенция, представленная певцами, блогерами, актерами и прочими, предпочли считать плохой Москву, в которой они зарабатывают деньги.

С широко закрытыми глазами

С началом военной спецоперации России на Украине, россияне стали выходить на улицы с громкими лозунгами и призывами к миру. Стихийные митинги подбадривались звездами российского шоу-бизнеса: Иваном Ургантом, Анастасией Ивлеевой, Манижой, Светланой Лободой, Ксенией Собчак и еще целым рядом артистов.

Вся их поддержка, естественно, сводилась к черным картинкам в cториз Инстаграма и размышлениями о гуманизме в Телеграм. При этом, убийства населения на Донбассе на протяжении 8 лет нынешней украинской властью ими никак не освещалось.

Например, Вера Брежнева из украинской «ВИА Гры» на личной странице в сториз выплеснула фонтан восклицательных знаков.

«Мы не верили до последнего. Но сейчас это происходит! Украина – мирная страна. Украинцы – мирный народ. Мы хотим мира! Мы не хотим войны! Мы против войны! Stop war in Ukraine!», – обратилась певица к аудитории Инстраграм.

В стороне не осталась и Светлана Лобода, коренная киевлянка, снимавшаяся в шоу Первого канала «Голос.Дети».

«Мое сердце разрывается. Ну как же это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу», — пишет Лобода.

Валерий Меладзе, который прожил на Украине ни один десяток лет, написал:

«Я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать».

Подобная риторика наблюдается у целого ряда артистов, причастных к Украине.

«Показать им убитых детей и как сжигали людей в Одессе»

Прокомментировать заявления переживающих российско-украинских звезд решил политолог Сергей Маркелов:

«Такого рода интеллигенция всегда умничает, во все времена, но она всегда приспосабливается. Им скажи вот это всё, что на Донбассе происходило эти годы, так они не поверят. Потому что «ну как же, я же вроде как за всё хорошее, за мир против войны!» То есть там, где надо, — умничаем, там, где не надо, — молчим.»

У нас есть будущее

Сейчас на наших глазах творится история — восстанавливается общность и совместный путь развития. Единство и братство народов.

И не замечать этого, играть в пацифистов, возмущаться действиями России, зарабатывая на ее жителях миллионы рублей, это не просто двулично, но и попросту глупо. Спецоперация – залог того, что у нас всех есть будущее. У русских, украинцев, белорусов.