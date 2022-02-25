Фондовый рынок России начал 25 февраля ростом более чем на 20%

Индекс Мосбиржи 25 февраля резко поднялся сразу на 20,5% до отметки в 2480,9 пункта, сообщается на ее сайте. Индекс РТС взлетел на 24,8% — до 926,8 пункта.

Так российский фондовый рынок частично компенсирует обвал, который произошел 24 февраля. Фондовые индексы упали рекордно низко после объявления президентом России Владимиром Путиным о старте военной спецоперации в Донбассе. Тогда Индекс Мосбиржи упал на 33,3% — до отметки в 1700 пунктов. Такого не фиксировали с 2016 года.

Сейчас же показатели улучшились из-за того, что риски прямого военного конфликта между Россией и странами Запада сместились с первого плана. Также, по мнению главы отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, санкции против России оказались не такими тяжелыми, как предполагали инвесторы накануне.