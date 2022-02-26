Эрмитаж экстренно закрылся после сообщений о минировании

Музей 26 февраля был вынужден закрыться по «техническим причинам».

Как сообщали в пресс-службе Эрмитажа 26 февраля, музей прекратил работу по «техническим причинам». Что именно произошло, представительство учреждения не стало раскрывать.

Музей закрыт по техническим причинам, приносим извинения за доставленные неудобства. По сегодняшним билетам можно будет посетить Эрмитаж в любой другой день. Порядок возврата билетов указан на сайте музея, — отмечается в сообщении.

По информации Фонтанки, музей получил сообщение о минировании здания.