МОК рекомендует не допускать россиян и белорусов до соревнований

Международный олимпийский комитет порекомендовал спортивным федерациям всего мира не допускать спортсменов из России и Белоруссии к спортивным соревнованиям.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на сайте МОК.

В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды, — говорится в заявлении.

Тем временем, Россия закрыла воздушное пространство для более 30 стран в ответ на санкции.