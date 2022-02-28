Наркоман угрожал матери убийством с помощью ножа в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в угрозе убийством и покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.
Следствие установило, что обвиняемый 19 марта 2021 года около 03:00 на кухне в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны зажал мать в углу, приставил складной нож к шее и угрожал убить.
Женщина восприняла его намерение серьезно и опасалась за свою жизнь. Также обвиняемый приобрел три вида запрещенных веществ с целью дальнейшей продажи. Решением суда, его приговорили к 6 годам колонии строгого режима.
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19.02.2022 765