Наркоман угрожал матери убийством с помощью ножа в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в угрозе убийством и покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

Следствие установило, что обвиняемый 19 марта 2021 года около 03:00 на кухне в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны зажал мать в углу, приставил складной нож к шее и угрожал убить.

Женщина восприняла его намерение серьезно и опасалась за свою жизнь. Также обвиняемый приобрел три вида запрещенных веществ с целью дальнейшей продажи. Решением суда, его приговорили к 6 годам колонии строгого режима.