Для 37 школ Ленобласти закупят современные ноутбуки

Обеспечение школ новыми ноутбуками обойдется в 64 млн рублей.

Новые современные ноутбуки появятся в 37 школах Ленинградской области в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В каждой школе установят многофункциональное устройство и 28 ноутбуков. Комплекты оборудования приобретут за счет средств консолидированного бюджета в размере 64 млн 13 тыс. рублей. Каждый ноутбук оценивается в 62 тысячи рублей.

В 13 районов Ленинградской области отправятся еще 1036 ноутбуков. В частности, речь идет про Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы.