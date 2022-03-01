В РЖД заявили о возможных трудностях при оплате билетов PAY-сервисами

Информация появилась на официальном сайте организации.

Сегодня, 1 марта 2022 года, на официальном сайте РЖД появилась информация о том, что сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут не работать в приложении «РЖД пассажирам». Трудности могут возникнуть при оплате электронных билетов.

— В настоящее время Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны. В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты с вводом данных банковской карты, — сообщили в РЖД.

Напомним, что россияне могут столкнуться со сбоями при оплате услуг «Яндекс. Go» и «Ситимобил» через Apple Pay и Google Pay.