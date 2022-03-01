«В чем лично я виноват?»: машину россиянина в Германии завалили мусором и исписали «гадостями»

Мужчина приехал в Германию к родственникам на машине с российскими номерами. То, что сделали с его автомобилем, может повергнуть в шок.

Пользователь Instagram из России поделился тем, как нынче воспринимают россиян за рубежом. Оказавшись в Германии у родственников, мужчина оставил свою иномарку на парковке и ушел. Вернувшись за ней, он обнаружил, что авто завалено мусором и исписана непотребствами на английском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шкребок (@shkrebok)

Впрочем, подобное явление теперь наблюдается и в Финляндии. Россияне, живущие сейчас там, рассказали в соцсетях, как изменилось отношение к русскоговорящим людям после объявленной Россией военной спецоперации на Украине.