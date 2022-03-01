Госжилнадзор Ленобласти выписал штрафов управляющим компаниям на 1,6 млн рублей

Госжилнадзор Ленобласти рассмотрел 12 дел об привлечении управляющих организаций к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению многоквартирными домами.

По результатам рассмотрения управляющие компании привлечены к ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 1 625 000 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

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Напомним, что управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Госжилнадзора Ленинградской области — 8 (812) 539-51-73.