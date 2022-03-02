Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами заходящего солнца

Огромный оранжевый шар медленно заходил за горизонт.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и немного снежной.