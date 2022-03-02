Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами заходящего солнца

Автор: Александр Селиванов
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Огромный оранжевый шар медленно заходил за горизонт.

Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами заходящего солнца Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами заходящего солнца Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и немного снежной.

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02.03.2022 66
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