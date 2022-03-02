Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами заходящего солнца

Огромный оранжевый шар медленно заходил за горизонт.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.
Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и немного снежной.
Вам будет интересно
Жителей города и области фотограф поздравил с окончанием зимы. В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии, на которых запечатлен берег Финского...
02.03.2022 66