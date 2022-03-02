Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве и Санкт-Петербурге 2 марта

Автор: Александр Селиванов
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Магазины техники компании Apple re:Store не открылись по всей России.

Информации о причинах закрытия магазинов нет. Сайт ритейлера работает нормально, однако никакие устройства заказать нельзя – их нет в наличии. Смартфоны Apple пока есть в продаже у сотовых операторов и на сайтах маркетплейсов.

За день до этого Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России из-за спецоперации на Украине.

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02.03.2022 164
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