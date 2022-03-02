Отчим с вазой напал на падчерицу в Петербурге. Девочка госпитализирована

По информации ivbg.ru, 2 марта девочку-подростка госпитализировали в Приморском районе Санкт-Петербурга после семейного конфликта.
По словам 16-летней пострадавшей, около полуночи в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов отчим ударил ее по голове керамической вазой.
Пострадавшую госпитализировали в средней степени тяжести. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясением мозга и рану затылочной области.
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