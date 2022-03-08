«Бэтмен» собрал почти 250 млн долларов на старте проката

Планируется производство спин-оффов.

Новый «Бэтмен» Мэтта Ривза показывает лучшие результаты по итогам старта. Фильм заработал 128 млн долларов за первые выходные в США, а совокупные сборы составили 248 млн долларов.

Фильм показал на данный момент лучший старт 2022 года. Известно, что «Бэтмен» Мэтта Ривза практически на половину обошел «Темного рыцаря». Также лента стала второй по сборам в США после фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Напомним, главную роль в перезагрузке «Бэтмена» сыграл Роберт Паттинсон. Его подругу Женщину-кошку воплотила на экране Зои Кравиц. Основными соперниками Темного рыцаря стали Загадочник и Пингвин. В российском прокате релиз был отложен.