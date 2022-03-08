В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода

Осадков в городе не ожидается.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Международный женский день в Петербурге будет облачно с прояснениями.
Температура наружного воздуха составит -4…-6 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
Синоптик отметил, что на этой неделе морозы будут ослабевать.
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04.03.2022 186