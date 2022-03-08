В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние

В Ленобласти и Петербурге минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Источник: instagram.com/annyshkaway Источник: instagram.com/annyshkaway Источник: instagram.com/annyshkaway Источник: instagram.com/annyshkaway

Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом и южным берегом Финского залива. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

Фотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto Фотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto Фотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto Фотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto Фотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto