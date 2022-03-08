В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние

Автор: Александр Селиванов
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В Ленобласти и Петербурге минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

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В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтИсточник: instagram.com/annyshkaway
В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтИсточник: instagram.com/annyshkaway
В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтИсточник: instagram.com/annyshkaway

Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом и южным берегом Финского залива. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтФотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтФотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом и Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, северное сияние, кронштадтФотограф: Мария Горницына Источник: https://t.me/astrophotoboloto
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06.03.2022 239
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