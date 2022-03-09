Сергей Вылегжанин: все лекарства на сегодня у Ленобласти имеются в достаточном количестве

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, в регионе сегодня сформирован необходимый запас лекарственных средств.
По данным Минпромторга, запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок до года. Кроме того, запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше 25% от продаж за 2021 год.
Однако в социальных сетях жители области жалуются, что в аптеках закончились жизненно важные препараты, например, инсулин и эутирокс.
Напомним, что в Комитете по здравоохранению Ленинградской области организована круглосуточная «горячая линия» для оперативного взаимодействия с населением по вопросам организации медицинской помощи населению. Номер телефона 8(812)679-60-04.