70 ресторанов KFC в России приостановят работу

Бренд, владеющей сетью ресторанов KFC и Pizza Hut, временно прекращает деятельность на территории России.

Об этом в среду, 9 марта, сообщает портал Известия.

В пресс-службе компании Yum! Brands заявили, что приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих KFC, и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut:

Это действие основано на решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в стране на гуманитарные цели.

На данный момент в России работает более 1,1 тысяч ресторанов KFC, из которых 70 принадлежат бренду. Остальные точки фастфуда действуют на правах франшизы и, предварительно, продолжат работу.