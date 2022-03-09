70 ресторанов KFC в России приостановят работу

Бренд, владеющей сетью ресторанов KFC и Pizza Hut, временно прекращает деятельность на территории России.
Об этом в среду, 9 марта, сообщает портал Известия.
В пресс-службе компании Yum! Brands заявили, что приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих KFC, и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut:
Это действие основано на решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в стране на гуманитарные цели.
На данный момент в России работает более 1,1 тысяч ресторанов KFC, из которых 70 принадлежат бренду. Остальные точки фастфуда действуют на правах франшизы и, предварительно, продолжат работу.
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05.03.2022 603