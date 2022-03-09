С 1 по 6 марта 2022 года в Ленинградской области в Волхове прошли первенства Северо-Западного Федерального округа по боксу среди юниоров. Немалую роль в организации соревнований сыграло ООО «Транснефть – Балтика».

В соревнованиях приняли участие 108 боксеров в возрасте 17-18 лет из 11 регионов России. Результаты спортсменов оценивали 30 судей. За время соревнований состоялось 88 боев. Победители поединков автоматически вошли в состав сборной команды СЗФО для участия в первенстве России по боксу и других значимых соревнований в этой области спорта.

Среди девушек первые места заняли две жительницы Ленобласти: Кудрявцева Татьяна из Всеволожска в весовой категории 63 килограмма и Степанова Арина из Кингисеппа в весовой категории 75 килограмм. Тосненский боксер Наумов Андрей в весовой категории 80 килограмм и волховский спортсмен Малютин Даниил также завоевали золотые медали.

По словам вице-президента Федерации бокса Ленинградской области Владимира Олейникова, мероприятие прошло в стандартном режиме.

В качестве спонсора мероприятия выступила компания «Транснефть-Балтика». Денежные средства направили на организацию деятельности судейского корпуса, медицинское сопровождение соревнований, оснащение зала, где проходили поединки, а также на призовую атрибутику.

«Компания сыграла критическую роль в проведении данного мероприятия. Без участия компании в организации мероприятие не состоялось бы», — отметил Владимир Олейников.

Компания активно занимается благотворительной деятельностью. В 2021 году компания профинансировала 46 организаций на сумму около 40 миллионов рублей. Денежную поддержку компании получили не только спортивные учреждения, но и социальные, культурные образовательные и медицинские организации. Так, например, Петербургский детский технопарк «Кванториум» на выделенные благотворительные средства приобрел комплектующие для компьютерной техники, оборудование, учебные наборы и специальные программные техно-комплексы.