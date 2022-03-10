Каток у «Газпром Арены» в следующем сезоне будет бесплатным

В Петербурге каток рядом с «Газпром Ареной» станет абсолютно бесплатным для всех желающих в следующем сезоне.
Отмечается, что компания приняла окончательное решение об инвестициях в проект расширения катка, который является частью единого комплекса «Газпром Арена» — домашнего стадиона ФК «Зенит», сообщили в официальной группе «Газпрома» в ВК.
В прошлом году каток был предназначен для детей из малоимущих и многодетных семей.
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