Видео: поезд снес фуру на Волхонском шоссе

Очевидец делится кадрами с места столкновения товарного поезда и большегруза под Петербургом.

Видео с места ДТП публикует очевидец событий в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 10 марта. По словам автора ролика, состав снес большегруз на Волхонском шоссе. Точное место происшествия очевидец не уточнил.

Судя по кадрам, фура заехала на железные пути, когда товарный поезд уже приближался к перекрестку и не успел затормозить. Состав проволок огромный грузовик еще несколько метров, прежде чем остановился.

Информация о пострадавших пока не поступала.