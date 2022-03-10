Путин: Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми

Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят», — сказал глава государства.

По словам Путина, права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены. Но при этом, он потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в стране иностранными собственниками, вводить внешнее управление.

Сегодня, 10 марта, стало известно, что Sony приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России. Временно закрывает магазины в стране Uniqlo. Аналогичное решение ранее приняли и другие известные бренды. Более подробно в нашем материале.