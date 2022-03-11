Мессенджер WhatsApp не коснутся меры против Meta

WhatsApp не будет заблокирован в России, если компанию Meta внесут в список экстремистских организаций.
WhatsApp не затронут введённые против компании Meta меры, так как этот мессенджер – средство общения, не размещения информации», – передает 11 марта РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Кроме того, как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, россияне, владеющие аккаунтами в Facebook и Instagram, не будут считаться экстремистами, если Meta будет признана незаконной в стране. Об этом политик рассказал журналистам издания Подъем.
Вам будет интересно
Французская компания по продаже стройматериалов продолжает работать в России. Кроме того, зарубежная сеть увеличит ассортимент. Письмо с обращением к партнерам компании...
11.03.2022 93