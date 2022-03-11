Колонну ракетных комплексов и военных грузовиков заметили под Петербургом — видео

Боевая техника двигалась по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга утром, 11 марта.

Видео оказалось в распоряжении портала Мегаполис сегодня днем, 11 марта. Первую колонну техники сняли на видео на Мурманском шоссе под Петербургом. Она двигалась в сторону города.

Другую колонну из 20 грузовиков с ракетами также заметили в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Колонна проехала по Красносельскому шоссе в южном направлении.