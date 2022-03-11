Поезд между Россией и Финляндией будет ходить чаще

Автор: Анастасия Щербакова
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Число рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом будет увеличено в ближайшее время.

Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR 11 марта.

Так, каждый день в обе стороны будут ходить не по два, а по три состава. Дополнительный поставят на вечернее время уже в ближайшую неделю. Решение связано с возросшим спросом. До пандемии поезда отправлялись из Петербурга по четыре раза в день.

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05.03.2022 696
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