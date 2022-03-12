На строительство школ в Петербурге выделят 8 млрд рублей

Автор: Александр Селиванов
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Средства из федерального бюджета будут направлять в период с 2022 по 2029 годы.

По информации Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Петербургу выделят свыше 8 млрд рублей.

Отмечается, что на эти средства планируется строительство 27 школ.

Планируется, что средства из федерального бюджета будут направлять в период с 2022 по 2029 годы.

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10.03.2022 245
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