На строительство школ в Петербурге выделят 8 млрд рублей

Средства из федерального бюджета будут направлять в период с 2022 по 2029 годы.

По информации Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Петербургу выделят свыше 8 млрд рублей.

Отмечается, что на эти средства планируется строительство 27 школ.

Планируется, что средства из федерального бюджета будут направлять в период с 2022 по 2029 годы.