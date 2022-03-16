Массовая авария в Петербурге унесла жизнь 56-летнего водителя «Газели»

Во Фрунзенском районе города столкнулось четыре автомобиля. Среди участников аварии есть жертва.
Видео с места происшествия публикует портал 78/НОВОСТИ в среду, 16 марта.
Как стало известно, у дома № 8 на Софийской улице 56-летний мужчина за управлением «Газели» въехал в другой грузовой авто, который стоял на дороге на аварийных сигналах. В результате столкновения, «Газель» выехала на встречную полосу движения, где врезалась в Volkswagen и Subaru.
Водитель «Газели» скончался на месте, 46-летняя женщина за рулем Subaru попала в больницу в состоянии средней тяжести.
Вам будет интересно
Неизвестные забрали у девятиклассника худи с символикой военной спецоперации ВС РФ на Украине. В качестве компенсации "рэкетиры" перевели пострадавшему 500...
16.03.2022 185