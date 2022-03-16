Фото: вандал поджег памятник в поселке им. Морозова. Ему приказал это сделать голос Сталина в голове

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 16 марта около 14:00 сообщили о том, что на улице Мира в поселке имени Морозова Всеволожского района горит монумент воинам-защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Предполагаемый поджигатель задержан в течение часа. Им оказался местный житель, которого ранее уже видели возле памятника с ведром краски. На допросе в полиции он заявил, что «отправиться к монументу ему велел голос Сталина в голове».

Установлено, что в 2019 году подозреваемый был осужден за аналогичное преступление.

Фото: вандал поджег памятник в поселке им. Морозова. Ему приказал это сделать голос Сталина в голове поселок имени Морозова, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: вандал поджег памятник в поселке им. Морозова. Ему приказал это сделать голос Сталина в голове поселок имени Морозова, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: вандал поджег памятник в поселке им. Морозова. Ему приказал это сделать голос Сталина в голове поселок имени Морозова, Ленинградская область, Всеволожский район

Фото: СК по Ленобласти

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Фото: вандал поджег памятник в поселке им. Морозова. Ему приказал это сделать голос Сталина в голове поселок имени Морозова, Ленинградская область, Всеволожский район
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