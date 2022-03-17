Появились фото с места смертельной аварии на трассе М-11, где погибли два водителя

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал о смертельной аварии, которая произошла утром 17 марта на 660-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, у автомобиля Mazda, за рулем которого была 28-летняя женщина, лопнуло колесо, и в него въехал Porsche Cayenne под управлением 70-летнего мужчины.

Появились фото с места смертельной аварии на трассе М-11, где погибли два водителя Тосненский район, смертельное дтп, погибли водителя, М-11, Леенобласть, авария
Появились фото с места смертельной аварии на трассе М-11, где погибли два водителя Тосненский район, смертельное дтп, погибли водителя, М-11, Леенобласть, авария
Фото: vk.com/acclo

Оба водителя погибли. Прибывшие на место спасатели ПСО города Тосно деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции.

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Появились фото с места смертельной аварии на трассе М-11, где погибли два водителя Тосненский район, смертельное дтп, погибли водителя, М-11, Леенобласть, авария
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