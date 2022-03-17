Минобороны решило передать в собственность Ленобласти городки в Выборге

Два военных городка, расположенные в исторической части Выборга, могут в этом году стать собственностью 47 региона

«Ленинградская область более 10 лет добивалась этого решения. Здания военных городков являются объектами культурного наследия. Помещения давно не эксплуатируются и пришли в аварийное состояние, поэтому требуют ремонтно-реставрационных работ», — прокомментировал зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Согласно планам регионального правительства, после реставрации в одном из передаваемых городков разместится филиал областного центра «Авангард», а в другом — школа. Музей военной истории Карельского перешейка, который сейчас занимает площади в одном из военных городков, сохранит своё местоположение.

Напомним, что здания пустуют уже много лет и постепенно разрушаются. Комитет по сохранению памятников даже налагал штрафы на собственника за ненадлежащее содержание имущества. Ведь городки являются объектами культурного наследия.

На фото — проекты приспособления данной территории из дипломов студентов СПбГАСУ И Академии художеств.