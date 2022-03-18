Кабмин России рассмотрит введение рассрочки для платы за счетчики ЖКХ

Рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и электричества кабмин намерен предоставить в качестве меры поддержки граждан и бизнеса.

В России могут ввести рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и света в качестве меры поддержки граждан и предпринимательства, сообщают «Известия», ссылаясь на рабочую версию плана первоочередных действий кабмина России.

Правительство также планирует поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг для россиян и управляющих компаний (УК), а также не вовремя проведенную поверку счетчиков, у которых вышел срок годности.

Согласно плану, до конца первого месяца весны российские власти рассчитывают установить норму аванса для регоператоров капитального ремонта на оплату работ подрядных организаций — свыше разрешенных в настоящее время 30%.

Указанные меры должны быть утверждены до 28 марта 2022 года, отмечает издание.

Замглавы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее рассказывала, что в число мер поддержки граждан и предпринимательства вошло предложение выплачивать многодетным семьям субсидии в размере полной стоимости оплаты ЖКХ.

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Также парламентарии предложили субсидировать оплату за коммунальные услуги семьям, в которых есть безработные, и всем потребителям старше 65 лет в размере 70%. Депутаты Госдумы считают необходимым отменить комиссию банков при оплате за ЖКУ, а для УК ограничить ее до 0,1%.

Народные избранники направили свою инициативу в Минстрой, после чего ее должно будут рассмотреть правительство.