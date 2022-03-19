Футболист под личиной топ-менеджера «Росатома» задержан из-за автомобиля за 18 млн рублей в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Удмуртии задержан 40-летний мужчина, арендовавший элитный автомобиль Mercedes Benz G63 AMG за 17,7 млн рублей на чужое имя в фирме DayDream в Санкт-Петербурге. Вернуть иномарку он должен был 12 марта, но пропал со связи.
Для аренды мошенник предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение, данные в которых полностью совпадают с данными 48-летнего гендиректора компании «Радон», входящей в госкорпорацию «Росатом». А настоящие данные задержанного полностью совпадают с данными бывшего полузащитника футбольных клубов «Динамо» в Ижевске и «Нефтяник» в Пермском крае.
Сам автомобиль ищут. Спутниковая система больше не работает. Последний раз сигнал шел из деревни Нижние Осельки Всеволожского района.
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14.02.2022 2241