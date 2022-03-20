В Сертолово мужчина ударил полицейского по голове битой

Инцидент произошел в ночь на 19 марта у дома по Златоглавой улице в Сертолово Всеволожского района Ленобласти – полицейский прибыл по сообщению о шуме.

При задержании 42-летний мужчина ударил полицейского битой по голове. Сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи он продолжил работу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Мужчину же доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а также возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».