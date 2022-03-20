Фанаты «Зенита» собрали и отправили в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи

Фан-клуб футбольного клуба «Зенит» собрал и отправил в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи.

Грузовики с гуманитарной помощью уже прибыли в пункт назначения. Жители ДНР и ЛНР получат продукты долгого хранения, предметы гигиены, медикаменты, постельное белье.

А накануне болельщики петербургского клуба перед началом матча «Зенит» — «Арсенал» развернули баннер «Они говорили, что футбол вне политики».

Ранее ivbg.ru сообщал, что Ленобласть отправила третью партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Сбор продолжается.