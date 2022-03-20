В Светогорске стартовал автопарад в поддержку жителей ДНР, ЛНР и вооруженных сил РФ

В Светогорске Выборгского района Ленобласти стартовал автопарад «СилаVправде» в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженных сил РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине.

По улицам города проедут несколько десятков машин с флагами России. Акция приурочена к празднованию Крымской весны.

«Но вот чем мы, простые граждане, находящиеся за много километров от мест боевых действий, можем помочь нашим бойцам? Конечно, своей поддержкой! Ребята на передовой должны знать и видеть, что народ их поддерживает», — сказал инициатор автопарада Евгений Игнатьев.

Напомним, 24 февраля, Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».