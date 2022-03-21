«Это медицинская тайна»: в ЛДПР прокомментировали слухи о состоянии Жириновского

Врачи продолжают лечение Владимира Жириновского согласно плану, а все слухи о его здоровье является лишь лживыми слухами, заявляют в ЛДПР.
Об этом РИА Новости в понедельник, 21 марта, рассказал пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.
Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения – это медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все «новости» от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь, – заявили во фракции.
Такой комментарий в партии решили дать после заявлений ряда СМИ о том, что состояние Жириновского сильно ухудшилось. По информации «анонимов», у политика начался сепсис и отказало одно легкое.
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