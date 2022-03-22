В феврале россияне сняли со счетов 1,2 трлн рублей

За минувший месяц со счетов российских банков было выведено 1,2 триллиона рублей.

По данным Центробанка, особенно активно россияне снимали деньги на последней неделе месяца. Повышенный спрос на рублевую и иностранную наличность был вызван «негативным информационным фоном в условиях санкций», который влияет на финансовое состояние крупнейших российских кредитных организаций.

Восстановить приток денег на срочные рублевые вклады, как отмечает регулятор, позволило увеличение ключевой ставки с 9,5% до 20%.

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Добавляется, что в феврале кредитный портфель российских банков вырос на 1,3 трлн рублей. Ускорился и прирост ипотечного кредитования. Количество потребительских кредитов по сравнению с январём выросло на 1,1%.