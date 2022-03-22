По вселенной «Ведьмак» разрабатывается новая игра

Польская студия разработчиков анонсировала новую игру по миру «Ведьмака».

Ранее в сети появился постер будущего проекта. Поклонники вселенной предположили, что студия ведет разработку четвертой части игры «Ведьмак». Позже это подхватили и растиражировали в СМИ.

В итоге на «фейк» отреагировали сами разработчики и заявили, что не анонсировали очередную часть полюбившегося миллионам «Ведьмака». По словам студии, проект станет «новой сагой» по миру Анджея Сапковского, пишет портал Оverclockers.