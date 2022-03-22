По вселенной «Ведьмак» разрабатывается новая игра

Автор: Анастасия Щербакова
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Польская студия разработчиков анонсировала новую игру по миру «Ведьмака». 

Ранее в сети появился постер будущего проекта. Поклонники вселенной предположили, что студия ведет разработку четвертой части игры «Ведьмак». Позже это подхватили и растиражировали в СМИ.

В итоге на «фейк» отреагировали сами разработчики и заявили, что не анонсировали очередную часть полюбившегося миллионам «Ведьмака». По словам студии, проект станет «новой сагой» по миру Анджея Сапковского, пишет портал Оverclockers.

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