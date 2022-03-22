В отключении электроэнергии в Ленобласти чаще всего виноваты сами жители

О прочных отключения электроэнергии депутаты парламента Ленобласти узнали на очередной встрече с губернатором региона Александром Дрозденко.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутат Александр Перминов («Cправедливая Россия — За правду») инициировал рассмотрение вопрос из-за многочисленных обращений граждан из различных населенных пунктов Ленинградской области, которые жалуются на систематическое отключение электроэнергии в осенне-зимний период 2021-2022 годов. При этом заявители указывают, что причиной в перерывах электроснабжения является перегрузка электрооборудования и падение деревьев на ЛЭП из-за несвоевременной очистки просек от растительности. Раньше были плановые отключения, и их график был известен, а сейчас все мероприятия подводят под категорию аварийных.

Парламентарий решил выяснить, каковы в действительности причины систематического отключения электроэнергии и какие меры принимаются для решения данной проблемы?

Как следует из доклада и.о. Первого заместителя гендирекотра — главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго» Андрея Филимонова, таковых причин несколько. Они были озвучены 21.01.2022 в ходе совещания по вопросу технологических нарушений в сети электроснабжения на территории Ленинградской области, связанных с превышением потребления мощности, которая определена актом технологического присоединения. В обсуждении приняли участие муниципальные образования, комитет по топливно-энергетическому комплексу, с докладом выступили представители филиалов ПАО «Россети Ленэнерго», на территории обслуживания которых выявлены наиболее частые случаи отключения электроэнергии.

Среди причин отключения докладчик выделил главные проблемы. В частности, недобросовестные потребители устанавливают оборудование для превышения потребления мощности, определенной актом технологического присоединения. Речь зашла об СНТ, ДНП и вновь построенных поселках, где заявленная мощность потребления электроэнергии значительно ниже реально потребляемой. Граждане в последнее время все чаще переезжают туда на постоянное место жительства, расход энергопотребления возрастает, особенно в холодное время года.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в данном случае должны проводиться мероприятия административного и инвестиционного характера. Люди должны заявлять потребляемую энергию, а ДНП и СНТ должны контролировать ее потребление и, в случае необходимости, ограничивать. Андрей Филимонов заметил, что электромонтеры периодически делают обходы, также устанавливаются умные приборы учета расхода электроэнергии. При этом он подчеркнул, что в 2021 году количество присоединений увеличилось в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Поэтому в 2022 году планируется приобретения 186 силовых трансформаторов.

Что касается технического обслуживания сетей и снижения аварийности, то большинство отключений от электроэнергии происходит из-за падения на сети деревьев, которые находятся не в охранных зонах. По мнению докладчика, решением большей части проблемы станет переход на использование не голого провода, а СИПа (самонесущего изолированного провода). Это будет стоить 19 млрд рублей. Депутат Андрей Лебедев (ЛДПР) спросил, какие площади в этом году планируются на санитарную вырубку леса. Как выяснилось, почти 4 тыс га.

На вопрос депутата Вадима Густова («Единая Россия»), есть ли у Ленэнерго программа на ближайшие 3 года, прозвучал утвердительный ответ: есть адресная программа ремонтов и адресная инвестиционная программа. Николай Пустотин («Единая Россия») попросил уточнить, стоимость этой инвестпрограммы, и на сколько она выполнена в 2021 году. Докладчик ответил, что на нее заложены более 8 млрд рублей, а в по итогам прошлого года она выполнена на 100 процентов.

Депутат-единоросс Александр Рязанов поинтересовался планами Ленэнерго в условиях сегодняшнего подорожания оборудования, материалов. Представитель компании ответил, что для дальнейшей работы материалы на 80 процентов получены в конце прошлого года, далее с поставщиками будут отрабатываться вопросы с учетом сложившейся ситуации. Глава региона при этом добавил, что в ближайшее время по проблеме повышения цен будет проводится заседание Оперативного штаба.