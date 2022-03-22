«Мусорное» соглашение между Ленобластью и Петербургом обсудили депутаты

Реализация Соглашения о взаимодействии между субъектами по вопросу обращения с отходами, а также о строительстве заводов по переработке отходов обсуждалась сегодня, 22 марта, на встрече депутатов с губернатором

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вопрос инициировал депутат от КПРФ Виктор Царихин. Отвечая депутату, Александр Дрозденко напомнил, что для осуществления деятельности по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга и разработки совместной концепции по обращению с отходами, поступающими с территории Санкт-Петербурга в Ленобласть создано АО «Невский экологический оператор». На территории Ленобласти этими вопросами занимается АО «Управляющая компания по обращению отходами в Ленинградской области». Во исполнение принятого субъектами соглашения в апреле 2021 года была утверждена Дорожная карта по созданию новой системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Соглашение заключено во исполнение Федерального закона и поручения Президента РФ по поэтапному закрытию мусорных полигонов.

При этом Александр Дрозденко отметил, что невозможно закрыть один полигон, не открыв другой, поэтому пока по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ область действует по временной схеме и продлевает работу действующих полигонов, которые постепенно, по графику будут закрыты до 2024 года. Всего запланирован вывод из эксплуатации 8 полигонов, построенных по устаревшим технологиям.

Председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова пояснила, что в рамках реализации национального проекта Экология к 2030 году предусмотрен переход на 100% обработку отходов и 30-50% утилизацию, закрытие полигонов старого типа, на которых не производилась обработка отходов, и строительство новых современных высокотехнологичных комплексов по обращению с отходами.

Строительство новых объектов обеспечивается силами региональных операторов: Невского экологического оператора и Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области.

Строительство объектов по переработке отходов для нужд Ленинградской области запланировано во Всеволожском и Кингисеппcком районах. Для нужд Санкт-Петербурга выделены два земельных участка (так называемые, нарушенные земли) во Всеволожском и Выборгском районах. По третьей площадке решение пока не принято.

«В настоящий момент двумя субъектами подготовлено дополнительное Соглашение, которое предусматривает информационное взаимодействие между субъектами, а также интеграцию программных комплексов по обращению с ТКО, — отметила Анастасия Кузнецова. — Остаточная вместимость объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области, осуществляющих прием ТКО, составляет 6,5 млн тонн, что позволит осуществить обращение с ТКО до ввода новых объектов».

Виктор Царихин поблагодарил за подробный ответ, но отметил низкий уровень разъяснительных работ с населением по данному вопросу со стороны оператора. Коллегу поддержал Николай Кузьмин (КПРФ), который также высказался за более активное экологическое просвещение граждан.

Депутата Александра Матвеева («Единая Россия») интересовал вопрос о вывозе строительных отходов. Анастасия Кузнецова рассказала, что ведется контроль автотранспорта, занимающегося вывозом строительных отходов. Губернатор высказал идею о создании еще одного отдельного оператора, который будет определять места размещения прочих отходов, включая строительные отходы и грунты.

Депутат Александр Перминов («Справедливая Россия — За Правду») попросил возобновить функционирование рабочей группы по данному вопросу.

Дмитрий Звонков (КПРФ) поднял вопрос о свалке на Яхтенной улице в Санкт-Петербурге, которую хотят перенести в Гарболово, чем крайне недовольны местные жители. Анастасия Кузнецова ответила, что данную городскую свалку в Санкт-Петербурге предполагается рекультивировать, и в апреле-мае данный проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Губернатор добавил, что никакого согласия на данное действие петербургского оператора он не давал и попросил разобраться с данным вопросом профильный комитет.

По итогам обсуждения всей темы Александр Дрозденко предложил в конце апреля 2022 года повторно собраться по данному вопросу с привлечением всех заинтересованных лиц Ленинградской области и Санкт-Петербурга.