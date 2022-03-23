Сергей Солоев из Ленобласти погиб в ходе спецоперации в Украине

Житель Подпорожского района Ленинградской области, 42-летний командир мотострелкового отделения Сергей Александрович Солоев погиб в ходе специальной операции в Украине.

Александр Дрозденко выразил соболезнования близким военнослужащего и отметил, что он погиб как герой.

«Волевой, целеустремленный, он умел вести за собой людей, всегда пользовался большим уважением, был до конца верен воинскому долгу. В эту скорбную минуту разделяю боль от огромной потери с родными Сергея Александровича Солоева, с его близкими и друзьями, со всеми подпорожцами, ленинградцами», – написал Александр Дрозденко

У Сергея Александровича остались сын, дочь, мама, братья и сестры.

«Мы прощаемся с доблестным сыном Отечества, настоящим патриотом своей страны. Светлая память герою, отдавшему жизнь за Россию!», – написал Александр Дрозденко

Прощание с Сергеем Александровичем Солоевым пройдет 23 марта с 11:00 до 12:00 в «Подпорожском КДК» по адресу: Подпорожье, пр-т Ленина, 2.