Как искать работу в условиях кризиса и стабилизировать финансовое положение?

Сейчас многие люди в России столкнулись с простоем своей рабочей деятельности. Кто-то жалуется на нехватку денежных средств в связи с подорожанием продуктов. Как найти новую работу в кризисной ситуации в России, стоит ли менять работу и какие есть способы дополнительного заработка, рассказываем в нашем материале.

Есть мнение, что менять работу в момент кризиса — не лучшая идея. Но с таким подходом можно прийти к тому, что переломный момент наступит нескоро, а лучшее время, когда мозг готов впитывать новую информацию и адаптироваться в других условиях, уйдет. Поэтому стоит успокоиться и задуматься над целесообразностью своего решения. Принять к сведению возможные сопутствующие проблемы и взвесить их со своими силами и свойствами желаемой сферы деятельности.

Стоит ли уходить с нынешнего места работы в поисках нового?

Если у вас нет подходящих под ваши требования надежных предложений, то нет. На поиски новой работы могут уйти недели и даже месяцы, а в момент простоя есть вероятность прийти к безденежью, а потом и к отчаянию. Это повлечет за собой новые проблемы. Пытаясь сохранить хотя бы шаткое равновесие, отчаявшийся человек берется за любую работу. Выбраться из такой трясины сложнее.

С чего начать поиск работы?

Конкретизировать направление будущей деятельности

Во-первых, нужно сопоставить наиболее востребованные профессии с вашими умениями. Определитесь, где и чем вы хотите заниматься на основе рынка предложений. Если вы уверены, что та или иная специальность вам подходит, но не хватает навыков, то следует сразу промониторить курсы, которые есть на бесплатной и платной основе, и как можно раньше начать прокачивать свои навыки.

Поиск вакансии

Имея четкое представление о своей будущей деятельности, будет проще найти нужную вакансию. Некоторые компании нуждаются в работниках уже сегодня, поэтому предлагают обучение на местах.

Грамотное составление резюме

Хорошо составленное резюме помогает не только найти подходящую работу, но и помочь компаниям найти сотрудников, сохраняя их время, что добавляет вам баллов. В изложении своих достижений должны быть учтены все ключевые моменты. Отстранитесь от суеты и подумайте, какие ваши умения повысили профессиональные навыки и к каким результатам привели. Не забудьте указать все курсы, конкурсы и отличительные работы, в которых принимали участие. Если в ходе смены организаций не прослеживается нить, ведущая вас вверх, то укажите это в достижениях.

Список потенциальных работников

В случае, когда в желаемой компании нет вакантных мест, отправьте в организацию свое резюме, чтобы работодатель имел в вас в виду. Бывают ситуации, когда работники увольняются. Поэтому пусть ваши данные будут на примете.

Отслеживание вакансий

Отправив свои резюме потенциальным работодателям, продолжайте мониторить новые вакансии на досках объявлений. Во время кризиса многие компании пользуются моментом и увольняют некомпетентных работников. Через некоторое время они снова набирают сотрудников, исходя из нужд организации.

Поиск вакансий по России

Если вы не привязаны к определенному месту жительства, поищите желаемые варианты в разных регионах страны. Это повысит вероятность найти подходящую работу. Также такой вариант подойдет тем, кто хочет работать удаленно.

Расширение круга общения

Серьезный настрой на осуществление задуманного должен принести положительные результаты. Выбрав новую сферу деятельности, постарайтесь найти возможность вникать в нюансы уже сейчас. Посещайте мероприятия, где можно расширить круг своих знакомств и найти работодателя.

Какие есть варианты дополнительного заработка в условиях кризиса?

Подработка

Найти подработку в условиях кризиса непросто. Можно освоить новые навыки, например, менеджера на маркетплейсе «Вайлдберриз» и со временем параллельно с основным местом работы начать подрабатывать. Также вы можете воспользоваться своими творческими навыками: рисовать картины, шить или вязать на заказ, делать украшения или открытки и другое.

Аутсорсинг

Кризис может дать и положительные плоды. В период глобального стопора некоторые компании нуждаются в специалистах со стороны. Им дают задания за денежное вознаграждение, когда не хватает своих сил или рук, но не принимают в в постоянный штат. Бухгалтера, юристы, представители IT-сферы и преподаватели в состоянии быстро найти себе применение вне основной деятельности. Прийти к аутсорсингу можно и после обучения на специализированных курсах.

Создание бизнеса

В случае, если вы давно мечтаете открыть свои бизнес, то эксперты в области экономики прогнозируют, что нынешний кризис станет взлетной полосой. Сейчас самое время начать действовать. С российского рынка ушли популярные среди населения конкуренты. Сама экономика перестраивается. Учитывая эти моменты, можно грамотно выстроить бизнес-план и в дальнейшем прийти к финансовой независимости, работая на себя.